"Jeu, Set et Job" : Le job dating des jeunes saint-paulois !

En partenariat avec la Ville de Saint Paul, le Pôle Emploi de l’Éperon, le Pôle Emploi de Savanna et la Mission Intercommunale de l’Ouest, l’association Fête le Mur a développé l’action “Jeu, Set et Job” qui se concrétisera le 2 mars prochain par un job-dating sportif.



Un événement alliant tennis et insertion professionnelle qui a pour objectif de casser les codes du recrutement traditionnel et d’utiliser la pratique sportive. Ce jour-là, plus d’une trentaine de demandeurs d’emploi seront invités à venir échanger avec des entreprises au Tennis Club de Saint-Paul, à côté de la médiathèque du front de mer.



Recruteurs et publics pourront participer à différents ateliers et notamment… jouer au tennis ensemble sur les courts ! Ce moment sportif sera propice à l’observation et au coaching sur les soft skills (posture, collaboration en équipe…). Par la suite, les participants se dirigeront vers l’espace dédié à la seconde partie de l’animation : le job-dating. Les entreprises présentes proposeront des entretiens pour des offres d’emploi. Cet événement s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de la ville en faveur de la jeunesse et de l’insertion.