Jeu SERD 2020 | Tentez votre chance et gagnez votre sac en bâche recyclée !

Pour participer : Mettez un « j’aime » ou « j’adore » à la question posée et répondez correctement à la question posée dans la publication.



► + d’infos sur nos actions de sensibilisation dans l’Ouest durant la SERD



C’est le moment de tenter votre chance !À l’occasion de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) participez à notre Jeu sur la page Facebook du TCO et tentez de gagner votre sac en bâche recyclée ! Très résistant et imperméable, vous porterez fièrement cet exemplaire unique !Pour jouer, c’est simple…Une question sera publiée le mercredi 25 novembre 2020 sur notre page Facebook Il vous suffit de poster votre bonne réponse à la question posée avant 23h59 le samedi 28 novembre 2020 afin de valider votre participation !Lisez et respectez bien les modalités de participation consultables dans le règlement du jeu SERD 2020 (téléchargeable ci-dessous).5 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.1 question = 5 gagnants.Les noms des 5 gagnants seront annoncés le mardi 2 décembre 2020 sur le site du TCO.Bonne chance à vous !Restez connectés pour découvrir les résultats du jeu…