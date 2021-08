A la Une . Jets de pierres sur les gendarmes: Réponse musclée du tribunal, 18 mois ferme

Plusieurs opérations de contrôle avaient lieu vendredi dernier dans la commune de Sainte-Marie. Il s'agissait de contrôles routiers mais également de contrôles de respect du confinement et du couvre-feu. Mais voilà, les forces de l'ordre avaient essuyé des jets de pierres. En réponse, un suspect avait été interpellé mardi à son domicile. Il était présenté ce mercredi dans le cadre d'une comparution immédiate. Par IS-RL - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 18:40





Le prévenu est originaire de Sainte-Marie, il a 24 ans. Il a déjà été contrôlé au guidon d'un scooter en mars 2021 en ayant consommé des stupéfiants. Il reconnaît fumer 3 joints par jour. Les gendarmes l’avaient convoqué mais il ne s’est pas présenté : "je travaille et ensuite je m’occupe de ma fille de 8 mois", indique-t-il au tribunal. Le 15 juin, il se dispute avec sa compagne. Il lui donne deux claques, des coups de pied et casse des objets dans le logement. A l’arrivée des gendarmes, il s’était déjà enfui. Il était alcoolisé ce jour-là.



"Pourquoi vous avez fui alors ?"



Il explique qu’elle a trouvé le numéro de téléphone d’une fille dans sa poche et qu'elle n'a pas apprécié. Il reconnaît également qu’ils se sont disputés puis qu’il a cassé des choses mais sans commettre des violences sur elle. "Pourquoi vous avez fui alors ?", questionne la présidente. "La peur du gendarme", répond le prévenu. Sa compagne, présente à l'audience, indique qu'elle ne souhaite pas se porter partie civile.



La présidente passe aux faits survenus lors du contrôle d’identité effectué par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît vendredi dernier. Là même où l’opération a dégénéré. Une quinzaine de jeunes sont présents sur les lieux et prennent les forces de l’ordre à partie. Ils caillassent les militaires avec des galets, des pierres et divers objets. Plus tard, des poubelles seront aussi incendiées dans le quartier de la Réserve.



"Vous n’aviez rien à faire dehors, c’était l’heure du couvre-feu"



Il est formellement reconnu par les militaires pour avoir participé et aussi pour avoir insulté les gendarmes en créole. "Où sont les preuves que j’ai été reconnu ?", demande-t-il au tribunal ? Pour autant, il admet avoir été présent mais indique qu’il n’a rien fait. "Vous n’aviez rien à faire dehors, c’était l’heure du couvre-feu", rétorque la présidente au prévenu qui s’énerve et s’estime stigmatisé. Le jeune Sainte-Marien possède un casier judiciaire qui fait état de 10 mentions pour des faits de nombreux vols aggravés, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de vol en réunion.



"Nous avons fait un package car il ne répond pas aux convocations", explique la procureure de la République qui requiert une peine de 18 mois de prison ferme ainsi qu'un mandat de dépôt. Le tribunal reconnaît le prévenu coupable et suit les réquisitions du parquet. Il est maintenu en détention.





