Jets de galets et incendies en marge de la visite présidentielle : Un jeune condamné

Si les discours du président Emmanuel Macron ont manqué de piment, ce n’est pas le cas pour l’ambiance qui régnait à La Réunion pendant ses trois jours de visite. Les jets de galets sur les forces de l’ordre, poubelles et voitures incendiées et voitures brûlées ne manquaient pas.



Ce vendredi, un jeune de 21 ans était jugé devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri. Il s’agit de faits commis sur la chaussée royale à Saint-Paul dans la nuit du 23 au 24 octobre. Le prévenu reconnaît avoir mis le feu à des poubelles afin de bloquer la route puis d’avoir jeté des galets sur les gendarmes. En tout, ce sont 15 poubelles qui ont été brûlées à Saint-Paul à cette période-là. Il reconnaît aussi s’être rendu dans une station-service pour remplir des bouteilles d’eau d’essence. Il nie néanmoins avoir mis feu à des voitures et avoir détruit un feu tricolore.



La procureure a requis 3 ans de prison dont deux avec sursis et un mandat de dépôt pour le jeune dont le casier judiciaire contient deux condamnations pour vol aggravé et vol avec violence. Il a finalement été condamné à 2 ans de prison, dont un an de sursis avec une obligation de travail et d’indemniser les victimes.