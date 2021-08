Communiqué Jets de galets : Débrayage des conducteurs ce jeudi

Victimes de jets de galets ces derniers jours, les conducteurs de la SEMTO ont décidé de manifester

leur colère par un débrayage ce jeudi après-midi. Les lignes 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 21 du Port et de La Possession seront touchées. Le communiqué de la direction : Par N.P - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 18:52

Au cours de ces derniers jours, les conducteurs de bus du réseau Kar’Ouest ont été

la cible de jets de projectiles à la ZUP au Port, et à Sainte-Thérèse à La Possession. Ces derniers mois, le personnel de conduite a dû faire face à 13 jets de pierres. La

direction de la SEMTO, mandataire en charge de l’exploitation du réseau Kar’Ouest,

regrette ces incidents répétés relevant de comportements inacceptables.



Condamnant également ces faits d’incivilités, les conducteurs ont décidé de manifester

leur colère en débrayant ce jeudi 12 août 2021, entre 15h30 et 16h30, au Pôle

d’échanges du Port. Les lignes 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 21 du Port et de La Possession

seront impactées par ce débrayage.



Par ailleurs, un dispositif de contrôles renforcé a été mis en place sur les secteurs

concernés. La direction de la SEMTO réaffirme son soutien à l’ensemble des

conducteurs du réseau Kar’Ouest et tient à rassurer la clientèle que tout est mis en

œuvre pour assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, service public.



La Direction KAR’OUEST