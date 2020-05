A la Une . Jets de colis en prison : "Si ça rentre, c'est parce qu'il y a des gens comme vous"

Cédric S-A., 31 ans et Jean-Christopher M-A., 20 ans, ont eu la riche idée de s'aventurer aux abords du centre de détention du Port le 23 mai dernier, afin de faire parvenir des colis aux détenus. Faisant fie de toutes les mesures de sécurité, c'est en plein après-midi, aux alentours de 16h, qu'ils sont repérés sur la vidéosurveillance par les agents de garde. La police est prévenue et les interpelle tous les deux. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 11:11 | Lu 949 fois





Jean-Christopher M-A., souffre-douleur de sa cité au Tampon, a été sommé de transporter et déposer un colis à la prison du Port pour un détenu. Son dalon Cédric S-A. qui sort de détention par anticipation suite aux mesures Covid-19, l'accompagne pour lui prêter main forte. "Depuis qu'il n'y a plus de parloir, le téléphone n'arrête pas de sonner ! Je l'ai aidé, sinon, il allait prendre des baffes ! S'il n'envoie pas le colis, il va se faire torturer. Ils s'en prennent à lui car c'est le plus jeune de la cité, c'est pour ça que je l'ai aidé. J'ai fait ça par obligation" insiste le prévenu. Domenjod : Des projections hebdomadaires de drogues en tout genre, de téléphones et de montres connectées

Même son de cloche du coté de Jean-Christopher M-A. : "je suis désolé, ma mère elle va pas être contente avec moi ! On va avoir des problèmes avec la perte du colis. J'ai fais ça par obligation", ajoute-t-il en pleurs à la barre. "Vous mettez en danger la sécurité des prisons", rétorque la présidente d'audience. Si, d'un certain point de vue, on peut louer son geste à l'égard de son dalon, Cédric S-A. aurait mieux fait de réfléchir. Assigné à résidence depuis sa sortie de prison, il est le brillant propriétaire d'un casier long de 21 mentions, dont des menaces de mort sur policier, armé.



"Ce que je vais vous raconter, ne va pas forcement vous plaire !" entame la procureure de la République. "Les faits : On est au bout de ce que la société peut faire ! C'est compliqué de vous croire quand on a 5 ou 6 versions différentes. Je n'ai aucune raison de vous croire ! Ce sont deux grosses infractions, dont une est punie de 10 ans de prison (stupéfiants). La prison n'est pas une passoire, si ça rentre, c'est parce qu'il y a des gens comme vous" poursuit le parquet qui requiert 2 ans de prison pour Cédric S-A., et 4 mois de prison pour son acolyte qui n'a que 4 "petites mentions" à son casier. Elle requiert également un mandat de dépôt à leur encontre.



La défense, qui souvent fait de son mieux avec ce qu'elle a, n'entend pas minimiser les pressions : "Ils reconnaissent avoir agi sous la pression ! La réitération des faits est due à la misère sociale qu'ils connaissent. Leurs profils sont certes différents, mais ils sont sincères. Avoir agi comme cela pour 40g de cannabis, c'est extrêmement bête mais à l'extérieur, il y a des caïds, c'est la loi du plus fort !" Le tribunal, après avoir longuement délibéré, condamne Cédric S-A. à une peine de 1 an de prison, assortie d'un mandat de dépôt et Jean-Christopher M-A. à une peine de 4 mois de prison avec suris probatoire.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

