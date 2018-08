La grande Une Jetée en pâture les réseaux sociaux, une employée de la Bobine porte plainte

"La honte du peuple réunionnais". C'est la légende d'une photo diffusée sur les réseaux sociaux, sur laquelle apparait une employée de la Bobine, le visage entouré d'un cercle jaune.



"Quand on découvre ça, on est choqué. Ça fait mal", confie Christelle, responsable d'accueil et serveuse au sein de cette structure en proie à la polémique.

"Il est écrit que je suis l'esclave volontaire de mes maîtres. Je travaille pour gagner ma vie, pour nourrir ma famille, est-une honte ? Je ne pense pas", interroge-t-elle.



"C'est dommage que ça en arrive là. Ces personnes ne savent pas ce qu'on endure, on travaille dans le stress, quand il y a des manifestations on ne se sent pas en sécurité".



Déterminée à ne pas se laisser insulter, elle a déposé plainte à la gendarmerie.

