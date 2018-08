La grande Une Jetée dans un sac au bord d'une ravine, une jeune chienne sauvée par une mère et son fils





Heureusement, une dame et son fils, choqués par un telle scène, n'ont pu se résoudre à fermer les yeux et ont récupéré l'animal sauvagement abandonné. Bilan vétérinaire : double fracture postérieur droit, rendant nécessaire une intervention.



Baptisée Aloha, la boule de poils a été prise en charge par l'Arche de Freyja, en partenariat avec l'APPAR. "Vendredi, la chienne a été hospitalisée car en grande souffrance et avait hurlé de douleur une bonne partie de la nuit. Elle est également très irritée au niveau du ventre", confie la présidente de la première association. Samedi matin, elle a été transférée chez un spécialiste osseux pour son opération.







-- Il est difficile de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de celui qui commet un tel geste. Ce jeudi, en fin de journée, un nouveau cas de maltraitance animale a été découvert, à proximité du Jumbo Score de Saint-Pierre. Un homme, au volant d'une 206, s'est arrêté sur le bord d'une route, au niveau de la ravine, pour y jeter un sac. À l'intérieur, une chienne type berger malinois d'à peine un an.Heureusement, une dame et son fils, choqués par un telle scène, n'ont pu se résoudre à fermer les yeux et ont récupéré l'animal sauvagement abandonné. Bilan vétérinaire : double fracture postérieur droit, rendant nécessaire une intervention.Baptisée Aloha, la boule de poils a été prise en charge par l'Arche de Freyja, en partenariat avec l'APPAR. "Vendredi, la chienne a été hospitalisée car en grande souffrance et avait hurlé de douleur une bonne partie de la nuit. Elle est également très irritée au niveau du ventre", confie la présidente de la première association. Samedi matin, elle a été transférée chez un spécialiste osseux pour son opération. Une cagnotte a été lancée pour financer les soins.--

Zinfos974 Lu 2205 fois