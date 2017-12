Jérusalem capitale d'Israël : Décision inadmissible de Trump

Communiqué Jérusalem capitale d'Israël : Décision inadmissible de Trump





Sa décision va à l'encontre de toutes les décisions prises au sujet de Jérusalem dans le conflit israélo-palestinien. Elle est une provocation à l'égard de la communauté internationale. Les conséquences seront désastreuses allant vers une aggravation du conflit, une déstabilisation dans le rapport de force dans tout le Moyen-Orient. Elle entraînera une aggravation des tensions dont les populations paieront les conséquences.



Plus que jamais, la solution ne peut être que dans le dialogue allant vers la réalisation souhaitée par la communauté internationale y compris les Palestiniens de l'existence de deux États : un État palestinien et un État israélien.

Fait au Port, ce jeudi 7 décembre 2017

Le Bureau de presse Le PCR juge inadmissible la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de déclarer Jérusalem capitale d'Israël.Sa décision va à l'encontre de toutes les décisions prises au sujet de Jérusalem dans le conflit israélo-palestinien. Elle est une provocation à l'égard de la communauté internationale. Les conséquences seront désastreuses allant vers une aggravation du conflit, une déstabilisation dans le rapport de force dans tout le Moyen-Orient. Elle entraînera une aggravation des tensions dont les populations paieront les conséquences.Plus que jamais, la solution ne peut être que dans le dialogue allant vers la réalisation souhaitée par la communauté internationale y compris les Palestiniens de l'existence de deux États : un État palestinien et un État israélien. NP Lu 80 fois





Dans la même rubrique : < > Les sapeurs-pompiers de La Réunion se mobilisent pour le Téléthon Quatre associations réunionnaises lauréates du prix Réaliz