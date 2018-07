Jérôme et sa maman Christine: gagnants de notre jeu fête des mères

Quels qualificatifs le jeune homme trouverait-il pour décrire sa maman ? " Je la qualifierais de drôle, d’amusante, protectrice, tendre, douce, câline. Elle cherche toujours à encourager mes sœurs et moi, à nous accompagner dans nos passions et est entièrement dévouée lorsqu’il s’agit de nos projets de vie, nos ambitions".



Pour la fête des Mères, Jérôme ose en plus du shooting faire une très jolie déclaration à sa Maman: " Ce qu’on n’ose pas dire chaque jour ou ce qu’on oublie de dire parfois, remercier, remercier de m’avoir inculqué des valeurs, d’avoir toujours été là pour mes sœurs et moi, merci pour toute son affection et tout son amour. Nous sommes fiers d’être ses enfants. Etre une mère est une bénédiction, mais avoir une mère en est une encore plus grande. Je pense pouvoir dire au nom de mes sœurs un grand « Je t’aime » ".