Jérôme Somera-Moti décroche l'écharpe de Mister France Réunion 2020.

Tout au long de la soirée, le charmant jeune homme a su convaincre le jury grâce à sa simplicité et son charme naturel. Sur le podium se trouvent aussi Clarence Thiébaud premier dauphin et Théodore Hoareau second dauphin.



Jérôme Somera-Moti défendra les couleurs de La Réunion à l'élection de Mister France en avril prochain qui se déroulera à Montpellier.



Pour l’instant, il fait honneur à son écharpe et participera aux différentes manifestations durant son règne mais également continuer à accompagner les associations dans leurs projets.