Jérôme Salomon : "Se préparer à une reprise de l'épidémie"

500 personnes sont testées positives par jour et "se préparer à une reprise de l'épidémie, voire à une deuxième vague" devient nécessaire, a alerté Jérôme Salomon, directeur général de la Santé dans une interview au Figaro. "Nous ne savons pas tout sur le comportement saisonnier de ce virus qui circule toujours ", a-t-il indiqué. "Nous faisons tout pour tirer toutes les leçons de la première vague et anticiper au mieux avec l’ensemble des acteurs." 13 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés mardi soit 29.933 morts depuis le 1er mars.



Pour freiner un retour de l’épidémie, "il faut que chacune et chacun continue de respecter les mesures barrières, les mesures d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque, surtout en situation de promiscuité et dans un espace clos."



Face à un scénario de reprise, la stratégie des autorités est toujours de "briser les chaînes de contamination dès lors qu'une personne est malade", en la retraçant.



Actuellement 300 000 tests PCR sont également réalisés par semaine. "Ce qui signifie que nous testons en moyenne 107 personnes par cas positif. Cela excède les objectifs du Conseil scientifique, et montre que nous testons largement par rapport à la situation épidémique", a expliqué Jérôme Salomon.



En fonction de la gravité de la situation "l'information locale, la protection des plus fragiles, le renforcement des mesures barrières, envisager des mesures de limitation des déplacements" pourraient être mis en place.