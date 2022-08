A la Une . Jérôme Payet touché par les messages de soutien

Le chanteur, qui a été hospitalisé, envoie un message de remerciement à ses fans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 11 Août 2022 à 09:44

Depuis deux jours, le monde du séga est dans l’inquiétude. Jérôme Payet a été hospitalisé pour une raison gardée secrète. Malgré son hospitalisation, le chanteur a pu recevoir de nombreux message de soutien. Une marque d’affectation qui le touche dans cette période difficile.



Son équipe a transmis un communiqué où l’artiste remercie tous ceux qui lui ont envoyé un petit message.

Le communiqué:



Suite à son hospitalisation, Jérôme remercie toutes les personnes qui lui ont adressé des messages de soutien.

Ces pensées lui donnent la force pour se rétablir au plus vite.

Il remercie de respecter sa vie privée et donnera de ses nouvelles dès qu'il aura recouvré sa pleine santé.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur