Jérôme Leperlier : "Les yeux", son feat avec l'artiste venezuelien Sudy King

Originaire de la Possession, Jérôme Leperlier alias Choco S est un artiste urbain réunionnais installé à Aix-en-Provence. À la suite d’un drame familial en 2016, il se réfugie dans la musique et commence à écrire des chansons. Son nouveau clip “Les yeux”, en collaboration avec “Sudy King”, artiste connu du Venezuela, est sorti hier. Un titre aux sonorités reggaeton, mélangeant le français et l’espagnol avec une touche de créole. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 09:00

Choco S navigue entre la France et l’Espagne pour son travail en tant que professeur de français à Madrid. Il est mannequin et danseur professionnel avec la compagnie de danse Umami Dance Theatre qu’il a cofondée avec Gustavo Hoyos, un professeur de danse.

Souvenez-vous de cet appel lancé aux Réunionnais pour sa participation à Top Model Europe où il leur demandait de voter pour lui afin qu’il puisse devenir le premier Réunionnais Top Model Europe. Une belle aventure au cours de laquelle il a terminé demi-finaliste. Aujourd’hui épanoui et aventureux, Choco S se concentre plus sur la musique.

“En janvier 2016, après le suicide de mon père, j’étais désorienté. La danse ne me permettait plus d’exprimer mes sentiments, ni de me défouler. J’ai commencé le mannequinat, même chose, j’aimais beaucoup mais ce n’était pas suffisant. Ce n’est qu’en 2018 quand j’ai commencé la musique que j’ai pu mettre par écrit tout ce que j’avais sur le cœur. Rapper m’a permis d’évacuer”, explique Choco S.



