Jérôme Bigot retrouvé vivant à l'Entre-Deux

Après deux jours d'angoisse, c'est enfin le soulagement pour les proches de Jérôme Bigot. L'homme de 38 ans n'avait plus donné signe de vie depuis mardi matin et a été retrouvé blessé, mais vivant, à L'Entre-Deux. Il aurait fait une chute durant sa course.



Dans un premier temps, les recherches s'étaient focalisées au Tampon, près de son lieu de travail d'où il serait parti courir. Dans sa recherche, la famille a appris que le dernier bornage de son téléphone avait été localisé à Saint-Joseph, près de chez ses parents. Les recherches se sont donc concentrées dans ce secteur où une battue avait été organisée mercredi dernier.



Finalement, c'est vers l'office de tourisme de l'Entre-Deux que Jérôme Bigot a été retrouvé. Selon les premiers témoins, il ne serait pas blessé, mais très affaibli. Il aurait d'ailleurs fait un malaise. Les secours sont sur place afin de lui prodiguer les premiers soins et le transférer au CHU.