Jérémy Morel signe un an au Stade Rennais

En fin de contrat avec l'Olympique lyonnais, le Réunionnais Jérémy Morel, auteur d'une belle CAN avec Madagascar, a signé pour une saison au Stade Rennais.



Sur le site internet du club breton, le défenseur de 35 ans n'a pas caché son enthousiasme. "Je vais faire du mieux possible pour apporter mon expérience au club. J’avais plusieurs sollicitations mais sportivement je me voyais plus ici. J’espère avoir fait le bon choix", indique-t-il.



Pour le président du club rennais, Olivier Létang, la venue de Jérémy Morel correspondait au profil recherché. "Nous sommes très heureux de la signature de Jérémy. Il a l’expérience des compétitions européennes et connaît parfaitement le championnat de Ligue 1 dans lequel il évolue depuis plus de dix ans. Jérémy est une personne avec beaucoup de valeurs, il a une grande expérience et est un très grand professionnel".



C'est un retour aux sources pour Jérémy Morel, né en Bretagne et formé au FC Lorient.