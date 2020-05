Jeremy Grondin cherche ses parents biologiques: "Peu importe la réponse, je veux juste savoir"

Les cas similaires se multiplient sur les réseaux sociaux et ce n'est pas anodin. "Voir les autres faire et obtenir des résultats, ça donne de l’espoir", affirme Jeremy Thomas Grondin, 29 ans. Lui aussi est à la recherche de ses parents biologiques depuis l’âge de 16 ans. Mais ce n’est que récemment, ayant découvert la page Facebook "Une bouteille à la mer" et les témoignages d’autres personnes nées sous x, qu’il a fait appel aux réseaux sociaux. "Je n’osais pas avant", avoue-t-il.



Jeremy Thomas – les prénoms que lui a laissés sa mère biologique – est né le 27 juin 1991 à 15h30 au CHU de Bellepierre à Saint-Denis. Sans tarder, direction la pouponnière de la Providence. "Elle a laissé un mot expliquant qu’elle ne pouvait pas", explique-t-il. Il fut adopté au mois d’octobre. Ses parents adoptifs ne lui ont jamais caché l’adoption et ce qu’ils savaient de ses parents biologiques. Selon la pouponnière, sa mère aurait été une adolescente issue d’une famille catholique stricte. Son père aurait été un homme plus âgé avec qui elle avait eu une liaison. Ce dernier ayant déjà une famille, n'aurait pas voulu garder l’enfant.



"Je ne sais rien de plus, affirme le jeune homme. Je n’ai eu aucune information aux Services à l’enfance du département et je dois encore aller voir les archives du CHU". Il espère donc retrouver cette femme qui aurait une quinzaine d’années de plus que lui : "Peu importe la réponse, juste savoir". Son deuxième prénom serait-il un message de sa mère ? Il s’y accroche et attend.



Si vous avez des informations, contactez Jeremy Thomas Grondin par mail : jgrondin45@gmail.com.