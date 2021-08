A la Une .. Jérémy Florès sort de l’eau pour de bon

Le surfeur réunionnais vient d’annoncer sa retraite sur ses réseaux sociaux. Jérémy Florès met ainsi fin à 15 années de carrière qui l’auront mené sur les plus belles vagues du monde et à de belles victoires. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 08:37

Jérémy Florès a donc décidé de ranger sa planche de compétiteur pour de bon. Après l’expérience olympique, le Réunionnais a décidé de prendre sa retraite professionnelle. Une annonce faite sur les réseaux sociaux où il explique qu’il n’a plus la hargne pour le haut niveau et qu’il préfère s’occuper de sa famille.



En 2007, il devient le plus jeune surfeur à intégrer le World Championship Tour (WCT), le top 45 de l’élite mondiale du surf. Cette année-là, il bat la légende Kelly Slater sur la vague mythique de Teahupoo à Tahiti. Il terminera 8e du classement pour sa première saison pro.



En 2009, il devient champion du monde de l’International Surfing Association, la seule fédération reconnue par le Comité international olympique. Champion d’Europe en 2013, il remporte plusieurs prestigieuses compétitions, comme le Billabong Pipe Masters à Hawaï en 2010 et 2017 ou le Billabong Pro Tahiti en 2015.





