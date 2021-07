A la Une . Jérémy Florès éliminé en 8e de finale

Son tube n’aura pas suffit à le hisser sur la plus haute marche. Jérémy Florès a été éliminé en 8e de finale aux Jeux Olympiques de Tokyo. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 06:41





Eliminé en 8e de finale de surf sur la plage de Tsurigasaki, le Réunionnais a été battu par l’Australien Owen Wright.



Les conditions météorologique n’étaient pas au rendez-vous en raison d’une tempête à l’approche des côtes nippones et le tube effectué par Jérémy Florès n’a pas reçu une bonne note.



Après la déception, le sportif a souhaité remercier ses followers. "Très très déçu de m’arrêter en 8e de finale évidemment. C’était une expérience sympa à vivre avant la fin de ma carrière", a-t-il partagé, sourire aux lèvres.



À 33 ans, Jérémy Florès vit ses dernières compétitions de surfeur professionnel. Il a confiait à la Fédération française de surf qu’il allait prochainement faire "une annonce". Affaire à suivre… Après Johanne Defay , c’est au tour de Jérémy Florès de tirer sa révérence au Jeux Olympiques de Tokyo.Eliminé en 8de finale de surf sur la plage de Tsurigasaki, le Réunionnais a été battu par l’Australien Owen Wright.Les conditions météorologique n’étaient pas au rendez-vous en raison d’une tempête à l’approche des côtes nippones et le tube effectué par Jérémy Florès n’a pas reçu une bonne note.Après la déception, le sportif a souhaité remercier ses followers. "Très très déçu de m’arrêter en 8de finale évidemment. C’était une expérience sympa à vivre avant la fin de ma carrière", a-t-il partagé, sourire aux lèvres.À 33 ans, Jérémy Florès vit ses dernières compétitions de surfeur professionnel. Il a confiait à la Fédération française de surf qu’il allait prochainement faire "une annonce". Affaire à suivre…





Publicité Publicité