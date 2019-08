A la Une ...

Jennifer Atilemile : Un mannequin international aux origines réunionnaises

Ses formes généreuses, Jennifer Atilemile a appris à les accepter, notamment après un voyage à La Réunion d’où est originaire son père. Aujourd’hui, elle habite Melbourne et travaille entre Miami, New York ou encore Londres. Cette top-modèle pulpeuse défile pour les plus grandes marques de vêtements et sous-vêtements aux quatre coins du monde.



Après Ashley Graham, Candice Huffine, ou encore Denise Bidot, l'australienne Jennifer Atilemile semble être le nouveau mannequin "plus size" en vogue dans le milieu de la mode. Du haut de son 1m76, elle enchaîne les podiums et les séances photos pour les plus grandes marques de vêtements à travers le monde.







Sa carrière décolle en 2015, mais aurait dû débuter bien plus tôt : à 15 ans, elle tente sa chance dans un concours télévisé, mais lorsque la production lui demande de perdre du poids, sa mère la retire de l’émission.



Depuis, Jennifer accepte et aime ses courbes généreuses, mais cela ne s’est pas fait en un jour. C’est notamment lors d’un voyage à La Réunion, lorsqu’elle rencontre sa famille paternelle, que tout change pour elle :





"J’ai vu ces femmes pulpeuses, très à l’aise avec leur corps, et j’ai eu une sorte d’illumination : voilà ce à quoi je suis censé ressembler. À partir de là, j’ai arrêté de me battre contre ce qui est dans mon ADN. Je suis censée être pulpeuse, et c’est très beau", a-t-elle confié à la chaîne australienne 7News.

Depuis, Jennifer est devenue ambassadrice du "body positivity", ce mouvement qui valorise l’acceptation de soi. Elle se bat également pour plus de diversité dans le milieu de la mode, en termes de taille mais également de couleur de peau.

Charlotte Molina