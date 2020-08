7mag.re Jennie Léonie ou comment être heureuse sans sucre !

Après un voyage à Los Angeles où elle a découvert la Healthy Food ( ndlr: autrement dit le manger sain), un véritable art de vivre là-bas, elle a décidé à son retour en France de commencer à se nourrir plus sainement et à éliminer les sucres raffinés et ajoutés de son alimentation. Une révolution, un véritable art de vivre qu'elle veut aujourd'hui faire partager au plus grand nombre.



Photos: YKS Yakusa@studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 24 Août 2020



Dès le premier jour ce fut un un râté et cela lui a fait prendre conscience à quel point le sucre était présent dans sa vie. Véritable épicurienne Les débuts ne furent pas faciles, autant le savoir !Dès le premier jour ce fut un un râté et cela lui a fait prendre conscience à quel point le sucre était présent dans sa vie. Véritable épicurienne