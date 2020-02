Municipales 2020 Jeannot Lebon: "Le potentiel pour devenir une ville touristique et économique modèle" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Pour Jeannot Lebon, sans étiquette, "les élus en place n’ont pas su prendre le train en marche pour développer" St-Joseph. Ce cadre de direction en entreprise et entrepreneur indépendant de 44 ans entend porter un projet "ambitieux, équitable et novateur".

Les élections municipales de mars prochain doivent nous permettre de nous tourner vers de nouvelles perspectives, d'ouvrir de vrais débats locaux, d'unir toutes les forces pour que notre commune soit une terre de liberté d'expression, d'actions politiques et citoyennes, dans la sérénité. Des femmes et des hommes s’engagent à mes côtés, pour une vraie alternance, avec une réelle démocratie participative et collaborative, un développement plus juste et équitable de notre territoire en mettant l’habitant au cœur de l’action.



À 44 ans, enfant de Saint-Joseph, j’ai une expérience de plus de 20 ans dans le privé. Aujourd’hui, cadre en entreprise, je veux contribuer à la vie de ma cité. L’engagement politique est le seul moyen efficace d’agir.



Nous ne pouvons plus accepter que l’on fasse de la politique comme il y a 20 ou 30 ans !



Le monde change. Nous devons nous attaquer aux vrais enjeux et assurer un ensemble de transitions, mais aussi nous atteler à redonner confiance à la population dans l’action politique.



J’ai pleinement la conviction que Saint-Joseph a le potentiel pour devenir une ville touristique et économique modèle, dans le monde rural.



Avec ses 12 km de littoral, ses rivières, la qualité de son terroir, de son agriculture et de son art de vivre, les atouts de notre ville sont considérables et devraient nous permettre de lancer notre commune sur les rails d’un développement vertueux, équilibré et solidaire. Nous avons une terre d’héritage inestimable, des habitants et des produits d’exception. Cette terre de Label mérite plus de considération.



Les élus en place n’ont pas su prendre le train en marche pour développer notre commune, en raison de leur manque de vision et de pragmatisme. Durant dix-neuf ans, Saint-Joseph s’est enlisé dans la pauvreté et l’exclusion sociale.



Le constat est sans appel : 44% de la population sans emploi ! Un chiffre plus inquiétant chez nos jeunes de moins de 25 ans qui sont plus de 55% à connaître le chômage et la précarité. Pire encore, un triste record, ce sont 47% de nos concitoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 28 % d’illettrisme, en plus d’un manque d’accompagnement et d’accessibilité pour les personnes porteuses de handicaps. Nous constatons également une recrudescence de la délinquance et un laxisme en termes de sécurité. En parallèle, nos écarts sont laissés continuellement à l’abandon, sans équipement structurant.



Durant trois mandatures, le cœur de ville a été totalement oublié. Ainsi, le centre-ville prend littéralement les allures d’un centre administratif. Il se désertifie au désespoir des commerçants qui déplorent l’absence d’animation. À tout cela, s’ajoute le constat d’une gouvernance directive et autoritaire.



Ma vision est moderne et pragmatique à l’image de l’équipe qui m’entoure. Elle s’articule autour de cinq piliers qui doivent redonner à notre ville un nouveau souffle, une nouvelle dynamique en respectant l’environnement et la citoyenneté.



1) La liberté d’expression, d’action politique et citoyenne pour tous, sans blâme ni représailles.



2) L’impulsion d’une dynamique économique, sociale, culturelle, sportive et environnementale afin de faire émerger de nouveaux projets et de nouveaux talents.



3) Un projet collaboratif et participatif qui intègre les citoyens dans le processus de décision politique. Il s’agit de mettre en œuvre des outils réels de collaboration et d’échange avec les forces vives du territoire, ainsi que toutes les personnes qui souhaitent s’engager pour le développement de leur quartier et de leur ville, dans une vision partagée.



4) L’accompagnement est la pierre angulaire de la réussite de ce projet : être aux côtés des Saint-Josephois dans des thématiques essentielles comme le logement, le pouvoir d’achat (Jardin partagé, facture d’eau), l’emploi, l’entrepreneuriat (pépinière et incubateur), l’intergénérationnel, la parentalité, mais aussi les démarches administratives numérisées notamment. (demande de retraites, paiement de l’impôt et autres requêtes sociales ).



5) L’éthique, la transparence et l’équité, à l’exemple d’une fédération d’associations, avec un comité de pilotage libre et non politisé, constitué de plusieurs représentants d’organisations.



On ne change pas de politique et de gouvernance sans changer ceux qui ont la charge de la conduire. Je conduis la liste: "Ensemble, agissons pour demain ", pour un projet qui se veut ambitieux équitable et novateur, pour un avenir qui nous ressemble et qui nous rassemble.







