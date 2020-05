A la Une . Jeannick Atchapa renvoie sèchement Jean-Hugues Ratenon dans les cordes

Arrivé deuxième lors du premier tour à Bras Panon, Jeannick Atchapa ne compte pas se laisser dicter sa ligne de conduite pour le second tour. Il a très mal pris l'appel du pied du député Ratenon hier et le fait savoir sèchement. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 10:31 | Lu 1733 fois

31,33%) . Mais l'histoire d'amour n'aura pas lieu. Jeannick Atchapa renvoie le parlementaire à sa condition de "troisième homme de l'élection". Le communiqué glacial de Jeannick Atchapa :



"J’accuse bonne réception de votre courrier qui appelle de ma part plusieurs observations.



Je me permets tout d’abord de vous dire combien je suis resté dubitatif à la lecture de son contenu. Celui-ci s’apparente davantage à un ultimatum et à un procès d’intention à mon égard, bien plus qu’une invitation à s’allier alors que nous avons eu l’occasion de nous entretenir à plusieurs reprises à propos du second tour sans que nous ayons pu avancer sur nos positions respectives.



Ces rencontres m’ont plutôt donné l’impression de jouer au chat et à la souris avec des propositions aussi diverses que futiles, de marchandage de sièges ou encore de mon éventuel soutien à vos candidatures futures pour les élections régionales et législatives qui n’ont strictement rien à voir avec les municipales et les enjeux importants pour la commune de Bras- Panon et ses habitants.



Votre courrier est le parfait reflet de ce qui vous caractérise, à savoir que vous vous plaisez à entretenir en permanence le flou sur vos réelles intentions tout en ayant déjà décidé de vous maintenir au second tour, quoi qu’il en coûte.



Vous essayez non sans mal de faire croire à vos amis et colistiers que vous souhaitez une fusion de nos listes pour gagner ces élections. Vous vous présentez en rassembleur et moi comme celui qui souhaiterait une triangulaire alors que ce ne serait pas du tout à mon avantage.



Qu’il me soit permis de rappeler que nous nous sommes respectivement engagés devant nos soutiens et ce, bien avant le premier tour, à se rallier à celui d’entre nous qui sera le mieux placé pour le second tour, c’est-à-dire celui qui arrivera devant et ce sans condition. Je prends à témoins vos propres colistiers car vous l’avez à maintes fois répété lors de vos réunions et dont je crois savoir, ne se sont pas privés de vous le rappeler.



Je puis vous assurer que pour ma part, si vous étiez arrivé devant moi, j’aurais respecté mon engagement pour deux raisons, je souhaite vraiment le changement à Bras-Panon et nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques, les mêmes valeurs. Comment pourrions- nous travailler ensemble à la gestion d’une commune si nous avons tant de différences sachant votre capacité sans limite à mélanger les municipales, les régionales et le national.



Votre comportement atteste de votre stratégie à vouloir vous maintenir.



Dès les résultats du 1er tour connus, vous avez renié vos engagements et vous vous êtes aussitôt positionné en candidat pour le second tour. Vous avez interrompu les négociations et proclamé dès le lendemain dans la presse votre maintien pour le second tour.



Dès le soir du 1er tour et ce jusqu’à ce jour, vous n’avez eu de cesse de solliciter tous les autres candidats afin d’obtenir leurs soutiens à votre candidature dans le cadre d’une triangulaire.



Une triangulaire n’est jamais le fait de celui qui termine deuxième mais bien du troisième qui se maintient et elle ne relève pas de ma décision mais de la vôtre. Il vous appartient de l’assumer pleinement si vous comptez persévérer dans ce choix.



Pour ma part, j’ai appelé au rassemblement de tous et je reste ouvert à toutes les bonnes volontés qui souhaitent le changement à Bras-Panon. Je peux vous assurer que j’ai déjà enregistré le ralliement de très nombreuses personnes qui avaient fait un autre choix au 1er tour.



Je réunirai mes colistiers dans les tous prochains jours et ne serai donc pas en mesure de vous donner ma réponse comme vous le demandiez pour ce mercredi 27 mai. Peut-être profiteriez-vous de votre réunion pour revoir votre position et renoncer ainsi à vous maintenir conformément aux engagements que vous aviez pris avant le 1er tour.



