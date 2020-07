A la Une . Jeannick Atchapa investi officiellement maire de Bras-Panon

La journée d'installation des maires nouvellement élus de l'Est se poursuit ce samedi. Après l'intronisation de Joé Bédier à Saint-André, au tour de Jeannick Atchapa en milieu de matinée à Bras-Panon. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 4 Juillet 2020 à 14:44

C'est le grand jour pour Jeannick Atchapa. Le maire nouvellement élu a été investi dans la salle des fêtes du champ de foire. Protocole de sécurité lié à l'épidémie de covid-19 oblige, l'accès a été restreint à la salle. Le public a néanmoins pu suivre la cérémonie d'investiture sous le hall couvert du champ de foire.



C'est Daniel Gonthier qui a pris la parole pour cette passation. Le désormais ex-maire de Bras-Panon, beau joueur, a félicité M.Atchapa pour sa victoire dimanche dernier. Il a par ailleurs indiqué qu'il comptait bien siéger dans l'opposition au cours de cette mandature.



À noter la présence de Jean-Huges Ratenon mais aussi de Viviane Ben Hamida, ex-adjointe de Jean-Paul Virapoullé à Saint-André et de Johnny Payet, le maire de la Plaine-des-Palmistes.Moment émouvant lors de la transmission de l'écharpe de maire. C'est le père de Jeannick, Jean Atchapa, ainsi que Gilles Jeanson, ex-adjoint de Daniel Gonthier, qui lui ont remis l’écharpe.



Pour information, Jean Atchapa est l'ancien adjoint de Paul Moreau, longtemps maire de Bras-Panon dont le gendre n'est autre que...Daniel Gonthier. Jeannick Atchapa est lui-même l’ancien premier adjoint de Daniel Gonthier. La boucle semble bouclée.



















