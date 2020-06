Jeannick Atchapa devient le nouveau maire de Bras-Panon

C’est un changement de direction à Bras-Panon. Jeannick Atchapa a su mettre un terme au duel éternel entre Daniel Gonthier et Jean-Hugues Ratenon. Le chef de file de l'opposition réussit l'exploit de conquérir la mairie de Bras-Panon avec 39,11% des votes.



Il devance le maire sortant Daniel Gonthier (37,93%) et Jean Hugues Ratenon (22,96%). L'absence d'union entre Jeannick Atchapa et Jean-Hugues Ratenon a finalement fait pencher la balance en faveur du premier, tête de la liste "Ensemble et pour tous".