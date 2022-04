Jeanne Chéreau souffle ses 100 bougies

La Ville de Saint-Paul compte une centenaire de plus ! Jeanne CHÉREAU vient de fêter son 100ème anniversaire entouré de ses proches et des élus Pascaline CHÉREAU NÉMAZINE et Jean-Noël JEAN-BAPTISTE au Guillaume le 16 avril dernier. Cette maman de six enfants, un garçon et cinq filles, a vu sa famille s’élargir avec l’arrivée de 19 petits-enfants, de 16 arrière-petits-enfants et de 2 arrière-arrière-petits-enfants. Après avoir travaillé en tant qu’employée polyvalente à l’école, et femme de ménage, Jeanne s’est tournée vers l’agriculture pour cultiver la canne, du manioc et des pommes de terre. Toujours en forme à 100 ans, elle continue “à faire sa vaisselle et passer son balais”, déclare son petit-fils qui s’occupe d’elle au quotidien. La Ville de Saint-Paul lui souhaite un très joyeux anniversaire et encore de belles années à vivre entourée de ses proches !