Municipales 2020 Jean Piot: Ses électeurs "libres de voter comme bon leur semble" au second tour à St-Louis



Je veux remercier tous les électeurs et toutes les électrices qui ont fait confiance à la liste "Avec Jean Piot, le changement dans le bons sens" lors du premier tour des élections municipales à Saint-Louis.



En choisissant notre liste ils ont voulu un changement dans la commune selon les orientations de notre programme.



Hélas, le jeu démocratique fait que les 6% des suffrages exprimés que nous avons obtenu ne suffisent pas à nous maintenir au second tour.



Malgré tout, je tiens à saluer leur geste et leur dire combien celui-ci est un encouragement pour tous les citoyens désireux de changer positivement l'image de la commune et de participer à son développement.



Je suis obligé de noter que le choix de la population est allé sur la voie du changement, bien que celui-ci diffère de celui qu'on proposait.



Je respecte ce choix. C'est le principe même en démocratie.



Dans plusieurs semaines, si le second tour est maintenu, ils seront appelés à choisir entre trois candidats.



Beaucoup attendent de ma part un positionnement.



J'estime, en premier lieu, que je ne suis pas propriétaire des suffrages portés sur notre liste. En second lieu je pense que les personnes qui nous ont fait confiance au premier tour sont libres de voter comme bon leur semble. Toutefois, j'espère que ces personnes voteront pour des candidats dont les valeurs et le programme correspondent le mieux aux nôtres.



Par ailleurs, des succès des forces progressistes dans certaines communes de l'île nous donnent un peu d'espoir : La victoire d'Olivier Hoarau au Port dès le premier tour, et pour le second tour celle d'Huguette Bello à Saint-Paul et celle de Jacques Techer à Cilaos qui se dessinent.



Dès que les restrictions en matière de rassemblement seront levées, le MCR et ses militants organiseront des rencontres citoyennes afin de préparer les échéances futures. En effet, cet échec ne peut remettre en cause nos convictions et notre détermination à préparer un avenir meilleur pour nos concitoyens.



Jean Piot, et le Mouvement Citoyen Réunionnais, toujours à vos côtés.

"Je ne suis pas propriétaire des suffrages portés sur notre liste". Dans un communiqué publié ce jeudi, Jean Piot, tête de liste "Avec Jean Piot, le changement dans le bons sens", a donné sa position quant au second tour des municipales à Saint-Louis. S'il ne donne pas de consignes de vote à ses électeurs, il leur conseille en revanche de voter "pour des candidats dont les valeurs et le programme correspondent le mieux aux nôtres".







