La grande Une Jean-Pierre Mas, "Les Entreprises du Voyage" : "La Réunion, une destination plus compliquée à vendre" Le Président National "Les Entreprises du Voyage", Jean-Pierre Mas est actuellement à La Réunion pour quelques jours. L’occasion pour lui de rencontrer la Presse locale, de présenter les enjeux et évolutions des métiers du voyage et d’évoquer sa vision du développement touristique pour notre île, sans langue de bois…

Entouré de deux figures locales du tourisme réunionnais, Catherine Frecaut, présidente locale du bureau des "Entreprises du Voyage" et de Katherine Chatel, membre du bureau, Jean-Pierre Mas s’est livré à un tour d’horizon.



Une hausse des réservations de 39% pour février

Avant toute chose, qu’on se le dise, 2017 n’a pas été une année faste pour le tourisme réunionnais. En revanche pour 2018 les clignotants sont au vert : les réservations à destination de La Réunion effectuées en janvier 2018 ont progressé de 30 % par rapport à celles de janvier 2017, pour les vacances de février cette hausse sera même de 39%. Avec 5 compagnies aériennes et des tarifs en baisse les touristes viennent…



Les Français ont le moral en hausse et voyagent

Cet engouement pour la Réunion s’inscrit dans une tendance de fond selon Jean-Pierre Mas, vers les destinations long-courrier comme la Thaïlande, Maurice, Cuba ou encore le Vietnam. Le moral des Français serait en hausse également et ils voyagent !

En revanche, le panier moyen des touristes Français en vacances à La Réunion en février est en baisse de 18% par rapport à février 2017 (-15% pour l’île Maurice). Bien évidemment le prix du transport est pris en compte dans ce panier moyen. L’augmentation de l’offre aérienne, de 10 à 15% génère de fait une meilleure accessibilité de la destination



Un secteur créateur d’emplois mais…

Jean-Pierre Mas rappelle que le secteur est créateur d’emplois… 11 300 personnes travaillent dans le secteur touristique à La Réunion, une hausse de plus de 33% depuis 2008. Selon lui la problématique pour notre île demeure l’hôtellerie avec une offre encore insuffisante : "l’offre s’est améliorée sensiblement ainsi que la qualité de l’accueil qui était déplorable il y a quelques années". Un autre pôle d’amélioration dans ce secteur serait la formation, souvent inadaptée aux besoins de ce secteur.



Une destination plus compliquée à vendre

Le Président National "Les Entreprises du Voyage" poursuit son analyse. La Réunion souffre d’un problème d’image et est plus compliquée à travailler que l’île Maurice par exemple, destination balnéaire par excellence. La Réunion a un positionnement basé sur l’expérientiel, un tourisme vert. A la vente, cela demande une connaissance du produit.



Catherine Frécaut et Katherine Chatel insistent sur l’importance d’avoir une image régulière de ce qu’est La Réunion et de l’importance d’avoir une cohérence de communication. Car selon les deux spécialistes locales du tourisme, il reste beaucoup de travail à faire sur le terrain. Catherine Frecaut donne un exemple criant : "Tout au long de la route du volcan rien n’a été aménagé pour accueillir les gens. Depuis 2006 nous demandons des toilettes. La conscience collective des décideurs doit se faire là dessus. Les enjeux du monde administratif et privé doivent arriver à avoir la même temporalité. 12 ans pour des toilettes c’est long !".



Air France et son nouveau format de distribution : pas une bonne idée !

Enfin Jean-Pierre Mas ne peut s’empêcher de tonner contre la mesure prise par Air France, et applicable au 1er avril, de modifier son format de distribution des billets auprès des agences. Les agences de voyage aujourd’hui peuvent vendre des billets aériens via Amadeus, Sabre ou Travelport. Le nouveau système choisi par Air France ne lui semble pas opportun et il le dit : "Air France va faire payer le passager avec la hausse des tarifs Iata. Ces 11€ par billet sont très contre productifs pour Air France. Au 1er avril tous les billets émis coûteront 22€ de plus pour un aller retour… A mon avis c‘est stupide de leur part".

