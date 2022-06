Société Jean-Pierre Marchau soutient les salariés de Kélonia en grève

"Le dialogue social doit être rétabli et la SPL Réunion des musées régionaux doit rencontrer les salariés en grève et entendre leurs doléances". Dans un communiqué, le conseiller fédéral d'Europe Écologie-Les Verts, Jean-Pierre Marchau, apporte son soutien aux 22 salariés de Kélonia en grève. Ces derniers dénoncent auprès de leur direction de la SPL des Musées régionaux (SPL RMR) des inégalités de salaires et de mauvaises conditions de travail. Par NP - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 08:34

Situé à Saint-Leu, Kélonia est un centre de sensibilisation à l’environnement centré sur la protection des tortues marines. Avec ses bassins d’eau de mer, ses locaux pédagogiques et scientifiques, Kélonia participe aux programmes de recherche de protection des tortues marines et de leurs habitats à La Réunion et dans l’océan Indien. Le centre de soins est engagé dans des partenariats avec des équipes du monde entier, il accueille les tortues blessées ou malades, pour les relâcher en mer une fois guéries.



Or, depuis deux semaines, 22 salariés de Kélonia sont en grève. Ils sont en conflit avec leur tutelle, la direction des musées régionaux (SPL RMR), notamment pour leurs conditions de travail et les inégalités de salaire.



Ce site est l’un des plus fréquentés de l’île, il accueille, outre des touristes, nombre de groupe scolaires, en ce sens il joue un rôle essentiel dans la prise de conscience de la valeur de la biodiversité locale. Cette structure de préservation du vivant est unique et doit impérativement être préservée. Le centre d’observation et de soins des tortues marines est une réussite dont les Réunionnais peuvent être fiers, c’est un outil exemplaire dans la lutte contre le déclin de la biodiversité.



Je m’associe, à titre personnel, à l’appel lancé par plusieurs associations (Extinction Rebellion, Greenpeace, Citoyens pour le Climat, Attac Réunion, etc.,) pour la tenue d’un rassemblement de soutien ce samedi 25 juin à 13 heures devant Kélonia. Le dialogue social doit être rétabli et la SPL Réunion des musées régionaux doit rencontrer les salariés en grève et entendre leurs doléances.



Toutes celles et ceux qui sont soucieux de la préservation de notre biodiversité seront présents.



Jean-Pierre Marchau

Conseiller Fédéral Europe Écologie Les Verts Réunion