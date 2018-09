Vente de l’aéroport : Jean-Pierre Marchau met en garde

Le chiffre de 80 millions d’euros avancé dans la presse par le Président de la CCIR pour le rachat des parts de l’État apparaît largement sous-évalué. La vente de l’aéroport Roland Garros, selon le mode de calcul utilisé et le degré de privatisation envisagé, pourrait rapporter à l’État entre 300 et 400 millions d’euros.



La privatisation partielle de l’aéroport de Toulouse lui a rapporté 308 millions d’euros, Lyon vendu à un consortium mené par Vinci a rapporté 533 millions et l’aéroport de Nice vendu à un groupe italien, 1,2 milliards d’euros.



Les collectivités réunionnaises ne possèdent actuellement que 15 % du capital, la Région, 10 % et Sainte Marie 5 % te la CCIR 25 %. Si elle veulent empêcher qu’un groupe privé majoritaire ne détermine demain, à la place des élus réunionnais, la stratégie de desserte et d’aménagement du territoire, elles vont devoir trouver des fonds beaucoup plus substantiels que ceux annoncés à la presse.



Si elles échouent, faute d’avoir suffisamment anticipé, La Réunion perdra la maîtrise de cet outil de développement.



Pour EELVR

Jean-Pierre Marchau

Secrétaire Régional