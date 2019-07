Jean-Pierre Marchau : « La Réunion, un train de retard sur Maurice »

LA RÉUNION, UN TRAIN DE RETARD SUR MAURICE



Au 19ème siècle, à La Réunion comme à Maurice, la toute puissante industrie sucrière avait obtenu la construction d’un réseau ferroviaire qui fut finalement démantelé au début des années soixante pour favoriser le développement de l’automobile et du tout routier. Le parallèle s’arrête là.

L’île Maurice vient d’accueillir l’URBOS 100, un tramway nouvelle génération du constructeur espagnol CAF, qui constituera le Métro Express reliant Curepipe à Port-Louis. Il y a dix ans, on s’en souvient, La Réunion portait elle aussi un projet ferroviaire, le tram train. Mais en mars 2010, la nouvelle majorité du Conseil Régional qui n’avait pourtant plus qu’à lancer les travaux, avait préféré abandonner la totalité du projet, faisant perdre à la collectivité près de 70 millions d’euros engagés en études et indemnités. Le Conseil Régional avait en effet choisi de basculer tous les financements du tram train pour construire une route pharaonique à 2 x 3 voies, la Nouvelle Route du Littoral.

Résultat, les Réunionnais n’ont aujourd’hui ni train, ni route. Les Mauriciens, eux, auront mis à profit ces dix années pour réussir à se doter d’un nouveau réseau ferroviaire.









Jean-Pierre Marchau



Secrétaire Régional Europe Écologie Les Verts Réunion