Jean-Paul Virapoullé victime d'une rumeur

​La rumeur a obligé le fils de Jean-Paul Virapoullé à donner des nouvelles sur l’état de santé de l’ancien maire de Saint-André, député et sénateur de La Réunion. Par LG - Publié le Samedi 29 Octobre 2022 à 13:16

Une rumeur consternante a circulé sur les réseaux sociaux ce samedi matin : Jean-Paul Virapoullé y a été annoncé décédé.



C’est devant les nombreux messages de condoléances reçus que son fils, le conseiller départemental et municipal Jean-Marie Virapoullé, a été contraint de mettre les choses au clair en y ajoutant un trait d'humour.



"Chers amis je souhaite vous rassurer concernant mon père. Il est chez lui entouré de sa famille comme d’habitude. Il m’a même proposé de venir prendre l’apéritif cet après-midi. Ce message fait suite aux nombreux appels ou sms pour me présenter les condoléances. D’ailleurs cette rumeur totalement fausse ne cesse de grandir sur les réseaux sociaux. Pas d’inquiétude mes amis", a-t-il été obligé d’écrire pour couper court à la propagation de cette fausse nouvelle.