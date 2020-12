A la Une . Jean-Paul Virapoullé: "La période Giscard est une période heureuse pour la France et l'Outre-Mer"

L'ancien maire de Saint-André, avait un lien fort avec l'ancien président qui avait fondé l'UDF, dont Jean-Paul Virapoullé a été le chef de file sur l'île. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 09:34 | Lu 458 fois





"La disparition du grand président Valéry Giscard d'Estaing me fait penser que cet homme aura marqué l'histoire de France pour de multiples raisons. C'est avant tout le bâtisseur de l'Europe. C'est lui qui a donné à la construction européenne son sens et sa légitimité démocratique en permettant que l'élection au Parlement européen se fasse au suffrage universel. C'est lui également qui a mis en place et fait fonctionner avec talent le couple franco-allemand. C'est encore lui qui avait désigné René Journiac (NDLR: le "Monsieur Afrique" de l'ex-chef de l'État), qui nous recevait moi, mon frère Louis (NDLR: ancien sénateur de La Réunion entre 1974 et 1992) ainsi que Pierre Lagourgue régulièrement à l'Elysée pour présenter nos dossiers. Quand il était président, il avait surtout des relations avec eux."



Un lien fort avec La Réunion



"C'est pour lui qui j'ai pris la tête de l'UDF dans l'île aux côtés de Pierre Lagourgue. L'UDF, qui était le petit lapin, ne s'est pas fait avaler par le RPR à l'époque et est même devenu un parti central de la vie politique de La Réunion. L'empreinte dans un véritable courant centriste dans la vie politique française, c'est Giscard."



"Je peux dire aujourd'hui aux Réunionnais que Giscard a répondu pratiquement à 100% aux demandes que nous lui avons formulé, qu'il s'agisse de l'amélioration du prix de la canne, qu'il s'agisse de la garantie de l'écoulement du sucre, qu'il s'agisse de l'application des fonds européens. Je rappelle que c'est sous son quinquennat que la Cour européenne a rendu un arrêt fameux,



"La période Giscard était heureuse"



"On peut dire qu'après De Gaulle, il aura marqué son époque sur le plan de la construction européenne comme Chirac aura marqué la France sur le plan de la réforme agricole. La grande différence entre Chirac, que j'ai très bien connu, et Giscard, c'est que ce dernier était un grand bourgeois. Mais un grand bourgeois humain."



"On peut dire que les Réunionnais un peu anciens comme moi qui ont connu cette fin d'époque des Trente Glorieuses, où la France cherchait encore de la main-d'oeuvre pour travailler. Malgré les deux chocs pétroliers, la France était encore dans le trio de tête des puissances économiques mondiales. De son temps, la croissance économique était de 5% et le chômage n'était que de 3%. La période Giscard est une période heureuse pour la France et l'Outre-Mer et une période d'espérance pour l'Europe. Il a fait que les Outre-Mer ne soient plus des territoires oubliés de la République."



"Un grand monsieur"



L'ancien maire de Saint-André évoque le lien fort qu'il entretenait avec l'ancien président: "Je vais vous raconter une anecdote: c'est à l'ombre des grands arbres que l'on apprend à conduire la destinée d'un pays. À chaque fois que Giscard prenait la parole comme député à l'Assemblée, j'avais acheté un petit cahier que j'ai toujours d'ailleurs, et je notais tout ce qu'il disait. Un jour, quand il avait fini de parler, il est venu vers moi en me disant: "studieux l'élève Virapoullé !" (rires)."



