Communiqué Jean Odel Oumana de l’UNAAPE s'adresse au nouveau président de l'AMDR

Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 26 Août 2020 à 17:19 | Lu 83 fois

"L’Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves (UNAAPE) prend acte de votre élection à la présidence de l’Association des maires de La Réunion (ADMR).



À ce jour aucune fédération ou unions de parents d’élèves représentatives et qui plus est reconnue d’Utilité publique n’a été conviée à réunion de concertation au sein de cette association.



Comme vous, nous sommes élus par des parents d’élèves et nous avons notre légitimité. Nous siégeons dans les instances du premier et du second degré ainsi qu’au niveau du Conseil de l’Éducation nationale présidé par Monsieur le Préfet de Région.



Il est fort regrettable que l’association des maires n’ait pas saisi l’opportunité d’élargir le dialogue social avec les représentants de parents d’élèves.



Nous vous demandons lors de votre mandature d’engager le dialogue et la concertation car ensemble nous pouvons faire avancer La Réunion dans un esprit collectif.



L’UNAAPE souhaite, est partie prenante d’une concertation élargie et d’une réflexion partagée, comme vous le souhaitez."



