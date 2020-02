Jean Odel Oumana : "Le devoir d’agir d’un citoyen engagé dans un projet collectif pour Saint-André"

A chaque étape du cheminement de notre vie, il nous appartient de faire des choix.



Les épreuves et les réussites personnelles, nous renforcent et nous poussent à être toujours performants.



Notre force rebelle à travers le temps, nous amène à cette sagesse qui nous bonifie et nous encourage à relever des défis et à accompagner les autres. L’engagement politique ne m’a jamais effleuré, mais si on souhaite bouger les lignes aujourd’hui, il est d’une impériale nécessité de bouleverser les codes.



De manière concertée, a l’aide de conseils avisés, étant un citoyen pleinement engagé dans la société Réunionnaise, le choix de soutenir un projet inter-générationnel , « NOUT TOUT ENSEMBLE » porté par Léopoldine SETTAMA-VIDON et ces colistier-e-s, est évident et rassurant. Qui plus est, au côté d'une femme très investie, qui partage mes valeurs et mes convictions et pour qui j’affectionne une amitié de longue date. Une femme issue d'une famille modeste, qui a dû toujours se battre pour réussir sa vie professionnelle. Bénévole, elle sait mettre toute son énergie pour la cause d'intérêt général.



L'être humain est imparfait, certes, mais le plus noble engagement est d'accompagner ceux qui en ont besoin, particulièrement les plus démunis et ceux qui souffrent.





C’est avec un réel engagement que je réponds très favorablement à la proposition qu’elle m’a faite.

Chaque compétence est utile pour consolider ce projet, dans un esprit participatif engagé, et pour sa mise en œuvre pour la population de Saint André ainsi que pour les citoyens de la communauté de communes.



Je souhaite ainsi mettre à disposition de ce projet collectif ma modeste contribution, à travers mes compétences et mon pragmatisme acquis aux travers de mes expériences personnelles et professionnelles, de mon engagement actif d’écoute et d’accompagnement des personnes ainsi que mes missions au quotidien.





Le tissu associatif et la création d’entreprises sont indispensables à la relance de l'économie et du pouvoir d’achat à Saint-André. La mairie, certes, tient un réel rôle social à jouer mais ne saurait se substituer à l’entrepreneuriat dont le rôle est de créer des emplois. Chacun d’entre nous peut apporter sa contribution pour un meilleur avenir pour les générations futures. Un vaste chantier nous attend. Des hommes et des femmes de bonne volonté ont décidé de se réunir au service de la population de Saint-André, pour leur servir et non pour se servir.





Notre jeunesse, nos actifs et nos sages sont les piliers de notre société. Quel modèle, voulons-nous pour la génération future? À nous de montrer le chemin, de tracer une voie pour demain afin de préparer le passage de relais à nos futurs citoyens responsables. Il est temps d” écrire une nouvelle page de l' histoire de Saint-André. Un nouveau contrat doit être passé avec sa population à travers des objectifs réalisables dans chaque quartier. Les parents sont les premiers éducateurs. La réussite et l'épanouissement se construisent avant tout au sein de la famille. C’est pourquoi, il est indispensable que nos futurs élu-e-s accompagnent cette démarche vers son aboutissement. Il est impératif que les habitants s'approprient leur quartier. L'unité nous renforce et l'engagement collectif est toujours gagnant.



L’heure est au rassemblement autour d’un projet cohérent et réalisable où la démagogie n'a aucunement sa place. Les forces vives doivent se rassembler pour Saint André au-delà des clivages politiques. Il est à bâtir ensemble un projet sociétal ou l'humain retrouve sa dignité par l' effort et le travail. D’autant plus que le réchauffement climatique est un des défis majeurs à relever, pour lequel chaque citoyen doit contribuer.



Il est à souhaiter une bonne campagne aux candidats qui se présentent à ces élections municipales. La démocratie se porte bien, enfin des femmes candidates dans l’Est et dans les communes. Seuls, l'adhésion au projet et le verdict des urnes exprimeront le mandat que nous donneront les électeurs ainsi que la légitimité à agir.



Alors, soyons simplement respectueux des candidats et des électeurs. La politique de dénigrement et de caniveau n’ont pas de place. L’exemple vient des candidats et des élus qui nous représentent aujourd’hui et demain.



« Le pire pour l'être humain demeurent l'ignorance et l'assistanat qui le maintien dans une indépendance chronique ».



Alors, « NOUT TOUT ENSEMBLE » pour Saint André !

avec la liste de rassemblement conduite par Léopoldine SETTAMA-VIDON



Jean Odel OUMANA

Citoyen engagé.