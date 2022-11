Jean-Michel Moutama : "L’État ne peut pas renier sa signature"

Le communiqué :



Par courrier du 23 mars 2022, les ministres des Outre-mer et de l’Agriculture prenaient un engagement auprès de la filière : une aide supplémentaire de 14 millions d’euros par an sera versée directement aux planteurs. Elle entrera en vigueur dès cette année et jusqu’à 2027, soit pour la durée de la Convention canne. Cette aide compense la hausse des coûts de production observés lors de la précédente Convention.



Le 13 juillet 2022, la Convention canne a été signée et est entrée en vigueur. Elle a notamment été signée en présence par visioconférence de Jean-François Carenco, ministre des Outre-Mer, et de Jacques Billant, préfet de La Réunion. Son article 15 bis précise l’utilisation de ces 14 millions d’euros. Son versement s’effectue en fonction du tonnage livré, avec une priorité donnée aux petits et moyens planteurs en reprenant les mêmes tranches que l’article 15 qui encadre l’aide de l’État à la production des planteurs.

Mais il s’avère qu’à un peu plus d’un mois de la fin de la campagne, l’État serait prêt à revenir sur sa signature en changeant les règles de versement des 14 millions d’euros : en fonction de la superficie de l’exploitation et non plus du tonnage de cannes produites. Cela signifierait que moins de 10 % des planteurs capteraient l’essentiel de cette aide, ce qui serait l’inverse du but de l’accord signé par tous le 13 juillet dernier.



Une telle initiative remet tout en cause. Il n’est pas possible que l’État, principal partenaire de la filière, revienne sur sa signature. Les planteurs doivent être respectés.



En effet, dans quel secteur économique, dans quelle profession, imaginerait-on l’État annoncer du jour au lendemain qu’il change les règles qu’il a acceptées et signées ?



La remise en cause de la signature de l’État serait, paraît-il, liée à l’application de la politique de l’Union européenne. Or, La Réunion a le statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne. Elle bénéficie de l’article 349 du Traité de l’Union européenne qui autorise l’adaptation des politiques européennes à nos contraintes spécifiques.



À La Réunion, le tissu des exploitations agricoles n’a rien à voir avec celui de Métropole. Cela résulte du maintien en très grande majorité de petites exploitations familiales de moins de 10 hectares. L’accent a été mis sur l’augmentation de la productivité pour tenir compte de ces petites superficies. C’est une spécificité qui n’existe pas dans les régions de France métropolitaine. Elle doit donc être prise en compte. Donc les politiques européennes peuvent être adaptées.



C’est pourquoi la CGPER estime que l’État doit s’appuyer sur ces faits pour ne pas renier sa signature et donc respecter ce qui est écrit dans l’article 15 bis de la Convention canne signée le 13 juillet 2022 par le ministre des Outre-mer : le versement aux planteurs d’une enveloppe de 14 millions d’euros répartie en fonction du tonnage livré selon les mêmes critères que l’aide à la production.



En effet, la campagne 2022 laisse présager un résultat désastreux. Moins d’un million de tonnes de cannes avaient été livrées aux usines à la fin de la semaine dernière. Si les petits et moyens planteurs ne bénéficient pas de cette aide selon les critères convenus dans la Convention canne, la survie de nombre d’entre eux ne sera pas garantie. Ceci ne sera pas sans de lourdes conséquences pour d’autres professions dans une île déjà gravement touchée par le chômage.



Le Président de la CGPER

Jean-Michel MOUTAMA