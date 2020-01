Jean-Michel Fontaine: "À 11 contre 11 on aurait pu créer l'exploit"

Son absence a cruellement manqué à ses coéquipiers après son expulsion à la 15e minute du jeu…Le capitaine de la Saint-Pierroise, Jean-Michel Fontaine, est revenu plus en détails sur ce fait de jeu, consécutif à la blessure du joueur du SAS Épinal, Abdoulaye Niang.



"Je prends le ballon et après un contrôle un peu long, le joueur adverse me tacle mais en retombant je le touche. Pour moi il n'y avait aucune faute, et c'est ce que m'avais également dit l'arbitre dans un premier temps. Mais au vu gravité de sa blessure et comme il est sorti sur civière, l'arbitre a appliqué le règlement en me donnant un carton rouge. Le règlement nous a pénalisé mais on l'accepte quand même", indique le buteur saint-pierrois, certain que son équipe aurait pu créer l'exploit "à 11 contre 11".



Malgré tout, JMF tient à remercier tous les supporters réunionnais pour tous les messages d'encouragement reçus. "On reviendra plus fort et on essaiera de gommer ces petits détails", assure Jean-Michel Fontaine. "J'espère que les gens ont quand même vibré dans cette épopée là et c'est grâce à eux aussi si on a eu la force pour surmonter les montagnes qu'il y a eu", poursuit le buteur saint-pierrois.



Entretien vidéo réalisé par notre correspondant sur place, Antoine Forestier: