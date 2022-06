A la Une . Jean Michel Erudel a été retrouvé dans un passage sous la route du littoral

Jean Michel Erudel a été retrouvé sain et sauf ce mercredi en début de soirée, nous informe sa fille. Il avait disparu depuis lundi soir. Par LG - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 18:35

Jean Michel Erudel est de retour parmi les siens au Port, à la Rivière des Galets. Ses proches étaient lancés à sa recherche depuis lundi soir. Sans nouvelles de lui, ils avaient relayé ce mardi matin un appel à la vigilance au plus grand nombre, qu'ils soient automobilistes ou passants susceptibles de les mettre sur sa piste.



Le signalement donné par une personne dès mardi matin a permis de concentrer les recherches entre la Possession et la route du littoral. C'est là, sous un passage en-dessous de la route du littoral qu'il a enfin été aperçu.



L'homme a passé deux nuits dehors et son état mental faisait craindre le pire à sa famille.