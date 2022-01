Jean-Michel Blanquer en vacances à Ibiza : Ça vous choque ?

L'annonce d'une modification du protocole sanitaire dans les écoles le 2 janvier dernier avait provoqué la colère des enseignants et des parents d'élèves. Le dispositif complexe a été difficilement appliqué et des modifications ont été apportées dans les jours qui ont suivi.Mais les révélation de Mediapart a continué à alimenter la polémique. Le ministre de l’Education nationale se trouvait en vacances à Ibiza, en Espagne, lorsqu'il a annoncé le renforcement des mesures plus restrictives dans les écoles De nombreux membres de l'opposition ont appelé à sa démission. Jean-Michel Blanquer s'est lui expliqué sur le plateau du Journal Télévisé de TF1 : "Il est normal, même pour un membre du gouvernement, de prendre quatre jours de vacances (du 28 décembre au 2 janvier), et je n'ai enfreint aucune règle gouvernementale. Si j'étais resté à Paris, les choses n'auraient pas été différentes".Êtes-vous choqué par les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza pendant qu'il annonçait un renforcement du protocole sanitaire dans les écoles ? Donnez votre avis en commentaire :