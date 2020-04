National Jean-Michel Blanquer confirme le maintien des épreuves de l'Éducation nationale





Pour le ministère, il s'agit de ne léser aucun des 256 377 candidats de cette session et permettre la nomination des professeurs stagiaires le 1er septembre, le tout en assurant "en toutes circonstances la sécurité des candidats et des organisateurs en appliquant les règles sanitaires strictes".



"Chaque candidat reçoit en ce moment même un courrier l’informant personnellement des nouvelles modalités de concours. Dans les toutes prochaines semaines, un calendrier plus précis de passation des épreuves sera publié", précise le ministère.



Pour les concours externes qui ont débuté, ces derniers iront à leur terme et les épreuves d'admission seront organisées dès juin et "dans la mesure du possible", la visioconférence sera privilégiée. Concernant les concours externes qui n'ont pas encore débuté et qui concernent à l'heure actuelle plus de 180 000 candidats, les épreuves d'admission seront constituées des seules épreuves écrites et seront étalées entre juin et juillet.



Le ministère ajoute qu' à la rentrée prochaine, les fonctionnaires stagiaires bénéficieront d’un accompagnement renforcé et de la visite d’un inspecteur pour faire le point. "Au printemps 2021, la procédure de titularisation comportera un oral dont les contours seront définis dans les prochaines semaines", ajoute-t-il.



