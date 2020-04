Jean-Michel Blanquer : Le retour à l'école le 11 mai "ne sera pas obligatoire"

La réouverture des crèches, écoles, collèges et lycées se fera progressivement à partir du 11 mai a annoncé, hier, le président de la République.



Ce mardi, son ministre de l'Education nationale a apporté quelques précisions et également insisté sur l’aspect "progressif" du retour des enfants en salle de classe.



"Le mot progressif est très important dans cette phrase parce qu'il est évident que tout ne va pas se passer du jour au lendemain", a fait remarquer Jean-Michel Blanquer ce mardi matin sur France 2.



Des aménagements seront nécessaires a-t-il précisé. "L'objectif c'est qu'entre le 11 mai et le 4 juillet, nous ayons réussi cette resocialisation (...) qui permette de se remettre dans l'apprentissage", a ajouté Jean-Michel Blanquer.



Les modalités du retour progressif ne sont pour le moment pas connues. "La façon de faire va s'élaborer au cours des deux prochaines semaines".