Jean-Michel Blanquer : Le point sur la réouverture des écoles, collèges et lycées

Le rythme change à compter du 2 juin dans l'éducation nationale. Dans le cadre de la phase 2 du plan de déconfinement, le gouvernement a annoncé ce jeudi la réouverture de l'ensemble des établissements scolaires à compter du 2 juin.





À partir du 2 juin, le gouvernement a annoncé l'ouverture de toutes les écoles et des collèges. "Depuis le 11 mai la priorité est toujours la même c’est garantir la sécurité du personnel et des élèves", a rappelé Jean-Michel Blanquer. Et d'ajouter : "Nous devons aller chercher les élèves qui en ont le plus besoin".



"Dans la phase 2 à partir du 2 juin, toutes les écoles seront ouvertes, toutes les familles qui le souhaitent pourront scolariser leurs enfants, il y aura toujours des groupes de 15 élèves maximum", a indiqué le ministre de l'Education nationale. Les lycées professionnels et généraux rouvriront également. Pour les lycées généraux, en zone orange, les élèves seront accueillis sur rendez-vous "pour bénéficier d'entretien pour faire le point sur leur orientation". En ce qui concerne l'épreuve orale de Français, elle "sera validée en contrôle continu", a annoncé le ministre : "Je voudrais parler des lycées en commençant par dire que notre première priorité, c'est les lycées professionnels. A partir du 2 juin, l'ensemble des lycées vont ouvrir avec un protocole sanitaire qui est le même que pour celui des collèges. En zone verte, les lycées généraux, technologique et professionnel vont rouvrir et accueillir progressivement les élèves au moins sur l'un des trois niveaux pour commencer.



En zone orange, nous sommes évidemment plus prudents. Les lycées professionnels ouvrent aussi, mais ils accueillent en priorité les élèves qui ont besoin de certifications professionnelles, c'est à dire les élèves de terminale et les élèves de CAP. Pour les lycées généraux et technologiques, les élèves sont accueillis sur convocation de l'équipe éducative pour des entretiens individuels du travail en tout petits groupes." Jusqu'à présent, seules les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que les classes de 6e et 5e au collège, ont repris. Une reprise au ralenti avec 20 % des élèves d'école primaire et 30 % environ des collégiens qui sont retournés en classe selon les derniers chiffres du ministère.



