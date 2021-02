A la Une . Jean Melchior reconnu coupable du meurtre de Julian Robert, Abou Hassani acquitté

Le verdict est tombé dans le procès du meurtre de Julian Robert à Saint-Paul en 2017. Par LG - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 13:45 | Lu 1023 fois





Les trois jours de procès viennent de livrer leur verdict dans le meurtre de Julian Robert en 2017 dans les hauts de Saint-Paul. Un verdict qui établit donc la responsabilité des coups de couteau mortels à Jean Melchior.



Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017, des habitants qui circulent sur la route Hubert-Delisle découvrent un homme au sol près du Lounge Garden situé au Guillaume.



Sévèrement blessé par arme blanche, Julian Robert succombera un peu plus tard. L'enquête débute avec très peu d'indices pour les gendarmes qui mettront quatre mois avant de procéder à l'interpellation des deux suspects.



