Politique Jean-Marie Virapoullé pousse Joé Bédier jusqu'au 4ème tour des municipales

​Jean-Marie Virapoullé conteste la façon dont le 3ème tour de l’élection des municipales s’est déroulé le 4 juillet dernier. Bien que la victoire de Joé Bédier ne souffre d'aucune contestation devant la population, son recours s'attarde sur le déroulé du scrutin du conseil d'installation. Jean-Marie Virapoullé en fait une question de principe. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 07:21 | Lu 5454 fois





Tout s’est joué le 4 juillet dernier.



"Il y a deux principes de droit qui n’ont pas été respectés", attaque Jean-Marie Virapoullé. A commencer par celui du vote à bulletin secret, qui est pourtant "la base de toute démocratie", rappelle-t-il, et quelle que soit le format de l'élection.



Les images captées par la retransmission sur Facebook de la fameuse séance montrent en effet les votants venir récupérer le seul bulletin proposé sur la table - en l'occurence celui de Joé Bédier - avant qu’ils ne soient invités à se rendre vers l’urne située devant le responsable du bureau de vote. Un cheminement qui n'offrait donc aucun espace de discrétion aux votants. Evidemment, Joé Bédier avait récolté le maximum de voix de ses colistiers, soit 34, en l’absence de l’opposition qui avait appliqué la politique de la chaise vide en ce jour de sacre, mais c'est le non respect du principe qu'attaque l'ancien adjoint de Saint-André dans son recours administratif.



Le deuxième principe bafoué est celui de la parité du maire et de ses adjoints, signale Jean-Marie Virapoullé. Une obligation d'alternance pourtant décrite par le code général des collectivités territoriales et qui fait en sorte que la liste des élus doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.



Le constat du déroulé de la séance étant certifié par huissier, le candidat défait lors du second tour du 28 juin avait dès lors fait suivre un double signalement : tout d'abord au préfet puis avait intenté un recours devant le tribunal administratif.



La première lame avait fonctionné puisque "le préfet m’avait donné raison", souligne Jean-Marie Virapoullé. "En alertant le maire, ce dernier avait répondu favorablement sur le respect du principe de parité des élus" en rectifiant le tir lors de la séance qui avait suivi le conseil d’installation.



Mais demeure à ce jour l'éventuel revote devant désigner le maire à bulletin secret, raison pour laquelle Jean-Marie Virapoullé a maintenu son recours en annulation devant le tribunal administratif de Saint-Denis. L'audience a lieu ce jeudi 8 octobre.



