Jean-Marie Virapoullé frappé par un patient déséquilibré

Il est 13h10 quand Jean-Marie Virapoullé termine une consultation avec un patient dont il est le médecin traitant. C'est en quittant le cabinet que l'homme politique et soignant est violemment attaqué par l'homme : "Je me suis fait agresser par des coups de poings. J'ai des blessures au visage et aux bras", déclare-t-il.



"J’ai pu sortir du cabinet et alerter ma voisine et il est parti", affirme le médecin. Après une déposition auprès des forces de l'ordre, Jean-Marie Virapoullé doit se faire examiner pour déterminer l'étendue des blessures dont il souffre.



L'agression a été une surprise pour Jean-Marie Virapoullé qui explique suivre ce patient depuis quelque temps et qui assure que la consultation s'était bien passée.