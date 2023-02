A la Une . Jean-Marie Virapoullé dénonce une "explosion" des dépenses du personnel à St-André : "Du jamais vu !"

Quelques jours après le conseil municipal de Saint-André où ont été présentées les orientations budgétaires de la commune pour 2023, le chef de file de l'opposition saint-andréenne, Jean-Marie Virapoullé, n'est pas franchement emballé par les propositions faites. Pire, il estime que la situation financière de la commune n'est pas au mieux, "contrairement aux propos rassurants de Joé Bédier". Par SI - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 14:22

Vidéo - "Façonner une image nouvelle et concrète" de Saint-André

Malgré les chiffres annoncés par le maire et ses équipes la semaine dernière (une épargne nette passant de 400.000 à 2,6 millions d'euros, un ratio de désendettement fixé à 6,95 années, "le tout sans augmentation d'impôts" avait indiqué Joé Bédier), Jean-Marie Virapoullé se dit "inquiet" quant aux finances communales.



Il prend pour exemple le cas du personnel communal. "Vous (NLDR : les agents communaux) avez été payés en fin d'année 2022 grâce à l'argent de l'assurance de l'incendie du gymnase Michel-Debré pour une valeur de 1,1 million d'euros qui a été versé sur le budget du personnel. Sans cette recette exceptionnelle, tout le personnel communal n'aurait pas été payé", assure-t-il dans une vidéo partagée sur sa page Facebook.



Autre exemple, celui du paiement des heures supplémentaires de ce même personnel communal. "Des heures dues depuis 7/8 mois depuis 2022 et chaque jour c'est remis à plus tard. Si c'était aussi simple et s'il y avait réellement les fonds nécessaires, pourquoi prendre autant de temps pour payer le personnel communal ?", s'interroge-t-il.



Pour Jean-Marie Virapoullé, ce retard serait dû à "l'explosion des dépenses de personnel". "+ 4,2 millions d'euros en 2022 par rapport à 2021, soit + 8%, du jamais vu dans l'histoire de Saint-André !", ajoute-t-il.



Les critiques de l'opposant portent également sur le programme de 35 millions d'euros d'investissement porté par la majorité municipale. Rien de nouveau sous le soleil selon JMV, qui voit un "catalogue de 2022 repris pour 2023". "Oui il y aura des actions qui vont être menées... mais ces actions c'est le mangé-cuit ke nou la laiss pou li", martèle-t-il, "et issu en grande partie du programme ANRU que l'ancienne majorité avait signé et aujourd'hui en œuvre".





Cirest : Les impôts vont augmenter

Un scénario "prévisible" pour l'élu saint-andréen. "Alors que Jean-Paul Virapoullé (NDLR : maire de Saint-André et président de la Cirest avant 2020)



En conclusion, il revient par ailleurs sur la question de la très controversée passation de pouvoir entre les communes de Saint-André et de Saint-Benoit à la tête de la Cirest. Outre ses critiques formulées à la municipalité saint-andréenne, Jean-Marie Virapoullé est également revenu sur les turbulences traversées par la Cirest. Jeudi dernier, l'intercommunalité avait confirmé dès cette année une hausse des impôts pour faire face notamment aux conséquences de la signature du très controversé marché MN 48 du Sydne.Un scénario "prévisible" pour l'élu saint-andréen. "Alors que Jean-Paul Virapoullé (NDLR : maire de Saint-André et président de la Cirest avant 2020) avait obtenu gain de cause sur le marché des déchets , le Sydne a décidé de continuer le marché. Mais qui était dans le Sydne ? Un certain M. Joé Bédier aussi qui a dit 'on reconduit le marché' et les augmentations d'impôts qui vont avec. Il est co-responsable".En conclusion, il revient par ailleurs sur la question de la très controversée passation de pouvoir entre les communes de Saint-André et de Saint-Benoit à la tête de la Cirest. Pour l'heure, aussi bien Patrice Selly et Joé Bédier se renvoient la balle en mettant en avant "le respect de la parole donnée", un "accord signé entre les deux parties" ou encore l'"absence de solidarité". Mais pour Jean-Marie Virapoullé, "le premier à avoir renié sa parole, c'est M. Joé Bédier au lendemain des élections lorsqu'il a voulu être président de la Cirest".