Communiqué Jean-Marie Virapoullé : L’indemnisation à 100 %, c’est faux !

Le conseiller municipal de l'opposition à Saint-andré, Jean-Marie Virapoullé, interpelle le maire au sujet des travaux dans le centre-ville de la commune via un communiqué. Par NP - Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 à 06:12

M. Bedier doit se ressaisir sinon c’est la mort du centre-ville !

La conférence de presse du maire de Saint-André était censée rassurer les commerçants. Force est de constater qu’elle a attisé à juste titre l’incompréhension, la colère et l’inquiétude des commerçants.



En effet, les commerçants ne comprennent pas pourquoi les travaux sur la place de la mairie ont démarré ce lundi 24 juillet, conduisant à la suppression de nombreuses places de parking. Or, M. Péquin le premier adjoint, s’était engagé le 13 juillet lors d’une réunion en leur présence à les reporter début 2024. Les commerçants sont dépités, désorientés par cette nouvelle car ces 25 places de parking devant la mairie étaient nécessaires pour maintenir une activité minimale dans ce contexte de gestion catastrophique des travaux du centre-ville.

L’opposition municipale est choquée par l’attitude irresponsable de M. Bédier reniant par la même la parole donnée par son premier adjoint. Ce reniement est le témoin de la cacophonie concernant la gestion de ces travaux. Ce reniement démontre surtout que M. Bédier n’est pas sur le terrain à l’écoute des commerçants, au point que les commerçants en appellent au Préfet pour pouvoir enfin discuter avec le premier magistrat de la commune. Ce reniement va achever les commerçants en souffrance.

Ces derniers ne croient pas, à juste titre, aux promesses d’indemnisation à 100% de leur perte d’activité faites par le maire. Celui-ci n’a pas provisionné un euro dans le budget 2023 de la ville afin d’assurer l’indemnisation des commerçants.

M. Bédier avait affirmé publiquement qu’il allait s’appuyer sur la délibération relative aux conditions d’indemnisations des commerçants et artisans prise le 26/10/22 par le conseil municipal pour compenser la totalité de leur perte : c’est totalement faux !

En effet le règlement intérieur voté le 26/10/22 est très complexe mais surtout limite le montant des indemnisations et des entreprises éligibles.



Ce maire vit jusqu’à maintenant sur l’héritage de Jean-Paul Virapoullé qui a fait de Saint-André la capitale économique de l’Est. Il bénéficie des financements de la rénovation du centre-ville que nous lui avons laissé suite à la signature le 09 octobre 2019 de la convention NPNRU par son prédécesseur. Il doit se ressaisir et utiliser à bon escient les millions d’euros que nous lui avons laissé pour rénover le centre-ville de la capitale de l’Est.



Ce maire doit se ressaisir en entrant enfin dans une phase de concertation, de dialogue avec les commerçants pour mettre en place une programmation des travaux adaptée aux réalités économiques des entreprises du centre-ville. Il doit aussi renoncer à positionner les marchands sur l’avenue de la République lors du marché forain le vendredi, ce qui conduirait effectivement à l’apocalypse annoncée par les commerçants. Cela bloquera totalement la circulation dans Saint-André. Il doit arrêter immédiatement les travaux à peine débutés sur le parvis de la mairie pour conserver les quelques places de parking restantes et laisser une petite bouffée d’oxygène aux commerçants. Il doit demander une aide financière à la région afin d’indemniser correctement les commerçants à l’image de ce qui s’est passé récemment sur Salazie, qui a bénéficié d’une aide financière de 500 000 euros pour ses entreprises.

Enfin, il doit revoir, en urgence, en conseil municipal le règlement intérieur des indemnisations afin d’améliorer les conditions de rétributions des entreprises, sinistrées par ces travaux mal faits et mal programmés. Il doit donner une attestation municipale aux entreprises impactées par les travaux demandant une exonération des charges ou à minima le report de paiement des

cotisations de sécurité sociale.

Trois ans après son élection M. Joé Bédier doit enfin entrer dans son costume de maire sinon Saint-André va devenir une ville morte!