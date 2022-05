Jean-Marie Virapoullé : "Interdiction de filmer à Saint-André, comme en Corée du Nord!"

Le communiqué :



Une fois de plus, Joé Bédier a perdu son calme et s'est donné en spectacle à la fin du conseil municipal du jeudi 12 mai. A cette occasion, un citoyen installé dans les gradins a filmé les débats avec son téléphone portable. Autorisé par la loi, cet acte a visiblement agacé le maire de Saint-André qui a gesticulé pour interdire à la personne de filmer. Non satisfait, il s’est levé furieusement et s’est avancé vers la personne en l’intimant d’arrêter l’enregistrement de la vidéo (ci-jointe).



Coutumier du fait, comme à l’occasion de la fameuse bagarre de sa famille contre Les Anges de la télé-réalité au Créolia, Joé Bédier s’est encore emporté en public. Mais Saint-André n’est pas la Corée du Nord ! Dans la loi française que Monsieur Bédier semble ignorer, « toute personne a le droit de capter et retransmettre par des procédés audiovisuels les débats du conseil municipal. Cette faculté est garantie par la loi en raison du principe de la publicité des débats : les séances du conseil municipal sont publiques » indique l’article L. 2121-18-1 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT).



Nous, élus de l’opposition, conduits par Jean-Marie Virapoullé, contestons fermement cette attitude antidémocratique inadmissible de Joé Bédier qui multiplie les tentatives de bâillonner l’opposition. Nous réitérons aussi que les Saint-Andréen(ne)s doivent pouvoir suivre les débats du conseil municipal en direct live sur Facebook, au même titre que les citoyens de plusieurs autres communes de la Réunion, de l’Hexagone et d’Outre-Mer. Cette demande de l’opposition se heurte malheureusement à chaque fois au refus de Joé Bédier qui ne semble pas prêt à jouer la transparence sur la gestion de la ville.



Il est à noter que le maire a commencé à perdre son sang-froid lorsque Jean-Marie Virapoullé a posé une question sur l’attribution des subventions aux associations : « Pourquoi le club de football, FC Parfum qui représente Saint-André en première division est-il passé de 85 000€ de subvention en 2021 à zéro euro en 2022 ? » Le maire ne s’est pas contenté d’expliquer qu’il manquait des pièces comptables au dossier du club, il a aussi donné des répliques sans aucun lien avec le sujet abordé, en ces termes : « Je clarifie parce que partout où je passe, j’entends les mêmes choses depuis que je suis élu : je n’habite plus à Bras-des-Chevrettes, je n’habite plus à Saint-André et j’ai quitté ma femme ». Ce qui a emmené l’opposition à s’interroger : « Que vient faire la vie privée du maire dans le conseil municipal ? »



C’est après avoir évoqué ces propos « hors sujets » sur sa famille, pendant l’intervention du DGS, que le maire a piqué sa crise de colère et s’est levé pour interdire au citoyen de filmer la réunion. Joé Bédier conduit Saint-André droit devant le précipice de l’autoritarisme et des pratiques antidémocratiques. Mais, au niveau de l’opposition : Nou tiembo, nou larg pas !



Jean-Marie Virapoullé