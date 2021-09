A la Une . Jean-Marie Virapoullé: "Heureusement qu’il y a ce projet pour donner un peu de contenu à sa gestion"

Après l’annonce du maire de Saint-André de la « gratuité » du bassin de baignade pour les habitants de la ville, Jean-Marie Virapoullé réagit. L’opposant estime que Joé Bédier profite d’un projet de son prédécesseur. Il explique pourquoi son groupe à voter contre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 12:42

Avec la rentrée, les séries démarrent leur nouvelle saison et celle impliquant la rivalité Bédier-Virapoullé ne fait pas exception. Pour le premier épisode de l’année, c’est au parc du Colosse que les protagonistes ont posé le décor.



La semaine dernière, Joé Bédier annonçait en grande pompe l’ouverture du bassin de baignade du site saint-andréen. Le conseil municipal a adopté une mesure concernant la tarification du parc. Un abonnement annuel de 4€ sera demandé aux habitants de la commune, contre 120€ pour les autres.



Une mesure que n’ont pas votée les opposants à la mairie. Sur sa page Facebook, Jean-Marie Virapoullé a expliqué ce choix.



Un projet que Joé Bédier refusait



"Je vous rappelle que c’est un projet que Jean-Paul Virapoullé et son équipe municipale ont mis en oeuvre. Qu’à l’époque, Joé Bédier, dans l’opposition, parlait de projet pharaonique. Il était contre", affirme Jean-Marie Virapoullé en début de vidéo. Le fils de l’ancien maire va ensuite se lâcher en ajoutant que, "heureusement qu’il y a ce projet pour donner un peu de contenu à sa gestion. À ce maire mangé cuit."



L’opposant revient ensuite sur les retards qu’ont pris les travaux. Il demande aux élus de s’intéresser aux raisons de ces retards.



Les "mensonges" du maire



Jean-Marie Virapoullé estime que le maire de Saint-Andréen est revenu sur ses engagements. Il reprend des coupures de journaux de septembre 2020 où Joé Bédier promettait la gratuité pour tous. L’édile déclarait alors qu’étant donné que ces travaux avaient été financés par la Région, le site devait bénéficier à tout le monde.



"Effectivement il y a un tarif préférentiel pour les Saint-Andréens, mais il va payer. Le Réunionnais il va payer encore plus. C’est un renoncement de plus aux engagements du maire", fustige l'opposant. Il dénonce également le fait que les personnes à mobilité réduite ne résidant pas à Saint-André doivent payer un abonnement annuel à 80€.



"C’est parce que c’est une tarification injuste, complexe, incompréhensible que nous avons voté contre cette grille tarifaire du Colosse", conclut-il sur ce point avant de passer aux autres sujets du conseil municipal.



