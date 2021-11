A la Une . Jean-Marc Morandini renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs

Suspecté d'avoir fait des propositions sexuelles par texto à un adolescent de 15 ans et d'avoir profité d'un casting à son domicile pour demander à un comédien de 16 ans de prendre des poses suggestives, l'animateur de CNews et NRJ12 est renvoyé devant des juges. Il annonce se pourvoir en cassation. Par NP - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 16:47

Le 30 juillet dernier, un juge d'instruction renvoyait Jean-Marc Morandini devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de corruption de mineurs de plus de 15 ans. L'animateur de CNews et NRJ12 avait fait appel de cette décision mais la cour d'appel vient de confirmer l'ordonnance de renvoi. Jean-Marc Morandini, qui nie les faits qui lui sont reprochés depuis le début de cette affaire, annonce par la voix de son avocate se pourvoir en cassation.



Le journaliste de 56 ans est suspecté d'avoir fait des propositions sexuelles via des textos au langage très cru à un adolescent de 15 ans, entre février et mars 2013. Il a toujours affirmé ne pas savoir que ce jeune homme était mineur. Ce dernier a par ailleurs retiré sa plainte.



En 2009, l'animateur aurait demandé à un second jeune homme de 16 ans, qu'il avait invité à son domicile, de se dénuder et de mimer un acte de masturbation dans le cadre du casting d'un film pornographique que sa société de production projetait de tourner.



Une autre épée de Damoclès pèse sur la tête de l'animateur accusé de harcèlement sexuel et de travail dissimulé en 2016 par des comédiens lors de castings dénudés. Ce dossier avait été classé sans suite puis rouvert sous la pression des victimes supposées. Les investigations sont entre les mains d'un juge d'instruction parisien.